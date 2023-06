Explosion urbaine 2023 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Explosion urbaine 2023 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille, 1 juillet 2023, Lille. Explosion urbaine 2023 Samedi 1 juillet, 11h00 57 boulevard de Metz 59000 Lille Entrée Libre Explosion Urbaine 2023 réuni cette année des artistes street et des graffeurs.

Rendez-vous au 57 boulevard de Metz le 1er juillet à 11h pour découvrir les réalisations des différents graffeurs et artistes !

Venez nombreux découvrir le festival du graphe édition 2023 ! 57 boulevard de Metz 59000 Lille 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu 57 boulevard de Metz 59000 Lille Adresse 57 boulevard de Metz 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille

57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Explosion urbaine 2023 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 2023-07-01 was last modified: by Explosion urbaine 2023 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 57 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 1 juillet 2023