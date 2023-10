CONFÉRENCES ET ATELIERS – 30 ANS DE SOPHROLOGIE EN LORRAINE 57 bis rue de Nabécor Nancy, 25 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Déjà 30 ans que les sophrologues Caycédiens lorrains ne cessent d’appliquer la méthode… travaillent en salariat ou en libéral, ou éclairent leur profession d’enseignant, de soignant ou de travailleur social en utilisant la méthode et les techniques dans le cadre de leur décret de compétence.

Nous vous proposons de découvrir quelques-uns de ces champs d’application en Lorraine.

Cette journée s’adresse au grand public.

Plus d’une vingtaine d’intervenants : professeurs d’université, entrepreneurs, médecins et sophrologues caycédiens travaillant dans les champs du soin, de l’éducation, de l’enseignement et du social.

La matinée, nous présenterons la sophrologie d’hier à aujourd’hui, l’histoire de l’École lorraine de sophrologie caycédienne, ce qu’est la conscience en philosophie, la médecine intégrative, l’intérêt pour le personnel soignant, la sophrologie en entreprise…

L’après-midi sera consacrée à 15 ateliers pratiques de 45 minutes au choix. Les participants pourront avoir accès à 3 ateliers à la suite.

Une réflexion sur : algorithme et conscience sera menée en fin de journée avant la conclusion avec une personnalité politique.. Tout public

Samedi 2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. 0 EUR.

57 bis rue de Nabécor ILFMK

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Caycedian sophrologists in Lorraine have been applying the method for 30 years… they work in salaried or self-employed positions, or enlighten their profession as teachers, carers or social workers by using the method and techniques within the framework of their decree of competence.

We invite you to discover some of these fields of application in Lorraine.

This day is aimed at the general public.

Over twenty speakers: university professors, entrepreneurs, doctors and Caycedian sophrologists working in the fields of care, education, teaching and social work.

In the morning, we will present sophrology from the past to the present, the history of the Lorraine School of Caycedian Sophrology, what consciousness is in philosophy, integrative medicine, the interest for healthcare personnel, sophrology in the workplace…

The afternoon will be devoted to a choice of 15 practical 45-minute workshops. Participants will have access to 3 workshops in a row.

At the end of the day, participants will be invited to reflect on algorithms and consciousness, before concluding the day with a keynote speech by a political figure.

Los sofrólogos caycedianos de Lorena aplican el método desde hace 30 años… trabajan como asalariados o autónomos, o valorizan su profesión como profesores, cuidadores o trabajadores sociales utilizando el método y las técnicas en el marco de su decreto de competencia.

Le invitamos a descubrir algunos de estos ámbitos de aplicación en Lorena.

Esta jornada está dirigida al público en general.

Más de veinte ponentes: profesores universitarios, empresarios, médicos y sofrólogos de Cayced que trabajan en los ámbitos de la asistencia, la educación, la enseñanza y el trabajo social.

Por la mañana, se presentará la sofrología desde el pasado hasta el presente, la historia de la Escuela de Sofrología Caycediana de Lorena, qué es la conciencia en filosofía, la medicina integrativa, el interés para el personal sanitario, la sofrología en el lugar de trabajo, etc.

La tarde se dedicará a una selección de 15 talleres prácticos de 45 minutos. Los participantes tendrán acceso a 3 talleres seguidos.

Al final de la jornada se celebrará un debate sobre algoritmos y conciencia, seguido de un discurso de clausura a cargo de un destacado político.

Bereits seit 30 Jahren wenden die Caycédien-Sophrologen in Lothringen die Methode kontinuierlich an… arbeiten als Angestellte oder Freiberufler, oder beleuchten ihren Beruf als Lehrer, Pfleger oder Sozialarbeiter, indem sie die Methode und die Techniken im Rahmen ihres Kompetenzdekrets anwenden.

Wir schlagen Ihnen vor, einige dieser Anwendungsbereiche in Lothringen zu entdecken.

Dieser Tag richtet sich an die breite Öffentlichkeit.

Mehr als zwanzig Referenten: Universitätsprofessoren, Unternehmer, Ärzte und Caycédien-Sophrologen, die in den Bereichen Pflege, Erziehung, Bildung und Soziales tätig sind.

Am Vormittag werden wir die Sophrologie von gestern bis heute vorstellen, die Geschichte der École lorraine de sophrologie caycédienne, was das Bewusstsein in der Philosophie ist, die integrative Medizin, das Interesse für das Pflegepersonal, die Sophrologie im Unternehmen…

Der Nachmittag ist 15 praktischen Workshops von 45 Minuten Dauer gewidmet. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, drei Workshops nacheinander zu besuchen.

Am Ende des Tages wird eine Reflexion zum Thema Algorithmus und Gewissen durchgeführt, bevor der Tag mit einem Politiker abgeschlossen wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par DESTINATION NANCY