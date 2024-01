Spectacle de danse « Spirit of Ireland » par l’ensemble « Irish Celtic » 57 avenue Jean Moulin Jonzac, mardi 12 mars 2024.

Jonzac Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12

« Spirit of Ireland », c’est déjà plus de 200 000 spectateurs à travers la France et un grand succès en Europe. Aujourd’hui « Irish Celtic » est prêt à conquérir Jonzac avec des chorégraphies précises, des claquettes explosives, des musiques entraînantes

.

57 avenue Jean Moulin Centre des Congrès de Haute-Saintonge

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par CDC de Haute Saintonge