Atelier de relaxation hypnotique guidée 57 Avenue Jean-Marcel Despagne Andernos-les-Bains, 30 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

« Embarquez pour un voyage intérieur vers votre deuxième réalité ». Guidés vers un état de relaxation profonde, vous partirez en toute conscience à la rencontre de votre animal totem et recevrez un soin virtuel énergisant et équilibrant.

Une parenthèse de bien-être, de reconnexion à son soi profond et à ses forces vitales.

Penser à arriver 10 minutes avant la séance..

2023-06-30

57 Avenue Jean-Marcel Despagne Parking derrière l’Atelier d’Eloïse

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Embark on an inner journey to your second reality. Guided towards a state of deep relaxation, you will leave in all consciousness to meet your totem animal and receive an energizing and balancing virtual treatment.

A parenthesis of well-being, of reconnection to your deepest self and to your vital forces.

Please arrive 10 minutes before the session.

« Embárcate en un viaje interior hacia tu segunda realidad. Guiado hacia un estado de relajación profunda, irá en toda conciencia al encuentro de su animal tótem y recibirá un tratamiento virtual energizante y equilibrante.

Un paréntesis de bienestar, de reconexión con su yo más profundo y con sus fuerzas vitales.

Se ruega llegar 10 minutos antes de la sesión.

« Begeben Sie sich auf eine innere Reise zu Ihrer zweiten Realität ». Geführt in einen Zustand tiefer Entspannung, begeben Sie sich bewusst auf die Reise zu Ihrem Totemtier und erhalten eine energetisierende und ausgleichende virtuelle Behandlung.

Eine Auszeit zum Wohlfühlen, um sich wieder mit seinem tiefsten Selbst und seinen Lebenskräften zu verbinden.

Denken Sie daran, 10 Minuten vor der Sitzung einzutreffen.

