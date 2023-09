Cours de cuisine – Saveurs d’octobre 57 Avenue Henri Becquerel 44490 Le croisic Le croisic, 14 octobre 2023, Le croisic.

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons un cours de cuisine.

Christelle, de la Maison Mara, vous propose un cours de cuisine, en toute convivialité, pour préparer la recette suivante : Shoyu Ramen. Le cours en petit groupe, dans une cuisine moderne, permet un accompagnement personnalisé.

Réservation au 02 40 60 25 13. Recette donnée à la fin du cours.

Ramener son tablier et des contenants pour rapporter chez soi ses préparations.

Limité à 6 personnes.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Le Programme des Saveurs d’octobre

