Atelier : Stop au harcèlement scolaire 57 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère, 25 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Au vu de l’actualité et des fortes demandes et souffrances à l’école, je me lance et propose des ateliers en groupe de 4 enfants maximum, afin d’offrir des outils efficaces et rapides qui permettent de faire cesser le harcèlement..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

57 Avenue Gambetta Villa Margot

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In light of current events and the high level of demand and suffering at school, I’m taking the plunge and offering workshops in groups of no more than 4 children, to provide quick and effective tools to put a stop to harassment.

En vista de los acontecimientos actuales y del alto nivel de demanda y sufrimiento en la escuela, me estoy atreviendo a ofrecer talleres en grupos de no más de 4 niños, para proporcionar herramientas rápidas y eficaces para poner fin al acoso.

Angesichts der aktuellen Ereignisse und der starken Nachfrage und des Leidens in der Schule wage ich den Schritt und biete Workshops in Gruppen von maximal vier Kindern an, um wirksame und schnelle Werkzeuge anzubieten, mit denen das Mobbing beendet werden kann.

