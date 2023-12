PORTES OUVERTES – ATELIER GALERIE SABINE VANDERMOUTEN 57 Avenue de Neffiès Caux Catégories d’Évènement: Caux

L' Atelier Galerie de l'artiste peintre Sabine Vandermouten vous ouvre ses portes à Caux à l'occasion des fêtes de fin d'année..

L’artiste peintre Sabine Vandermouten vous reçoit dans son Atelier Galerie à Caux pour présenter ses nouvelles créations 2023.

L’occasion de faire plaisir ou se faire plaisir avec des tableaux aux couleurs intenses à prix tout doux Verre de l’amitié le vendredi 22 décembre à partir de 17h30. #NOEL2023 .

57 Avenue de Neffiès

Caux 34720 Hérault Occitanie

