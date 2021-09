56ème Trophée des Maraîchers Châteaurenard, 11 septembre 2021, Châteaurenard.

56ème Trophée des Maraîchers 2021-09-11 – 2021-09-12 Avenue D. Pauleau Arènes

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Finale “souvenir J. Rossi”. Cette manifestation taurine a lieu chaque année le deuxième week-end de Septembre. Elle fut créée en 1965 en vue de symboliser l’amitié nouvelle entre les deux confréries jusqu’alors opposées de la Madeleine et la Saint Eloi. Cet événement a vu le jour dans le but d’allier passion taurine, élément phare du patrimoine vernaculaire Châteaurenardais et culture maraîchère.



Depuis 2005, la manifestation a pris un nouvel essor. Un forum sur la nutrition est tenu par des spécialistes. Des maîtres cuisiniers de France font des démonstrations culinaires au pied d’une pyramide de plus de cinq mètres de haut composée de fruits et de légumes issus de l’agriculture Châteaurenardaise. Des lâchers de taureaux et peñas (groupes musicaux) rythment le week-end.



Le dimanche un repas géant pour découvrir et déguster les produits du terroir attend les visiteurs dans une ambiance particulièrement festive. Lors de la dernière édition ce déjeuner enchanta plus de 1 500 gourmands. En fin d’après-midi, les meilleurs razeteurs du moment affrontent les meilleurs taureaux à l’occasion de la Finale, tant attendue, du Trophée des Maraîchers.



Samedi 11 septembre

09h00 – Marché des Producteurs sur le carreau du MIN

16h00 – Course camarguaise – Course de l’Avenir, 100 ans de la Manade Blatiere.



Dimanche 12 septembre

10h : Dégustation par les maîtres cuisiniers de France aux allées Marcel Jullian.

11h30 : Inauguration de la pyramide de légumes et discours

13h : repas aux allées sur réservation auprès du CAT

16h : 56e Finale du Trophée des Maraîchers. Après la course, remise des prix en piste.

+33 4 90 90 01 86

