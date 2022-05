56ème Festival Musique de Musique en Bourbonnais : Quatuor Hermès

56ème Festival Musique de Musique en Bourbonnais : Quatuor Hermès, 17 juillet 2022, . 56ème Festival Musique de Musique en Bourbonnais : Quatuor Hermès

2022-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-17 EUR Omer Bouchez, Elise Liu, violons

Lou Yung-Hsin Chang, alto

Yan Levionnois, violoncelle. dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville