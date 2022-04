56ème Festival Musique de Musique en Bourbonnais : Le Concert Impromptu Hérisson Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

56ème Festival Musique de Musique en Bourbonnais : Le Concert Impromptu Hérisson, 7 août 2022

2022-08-07 17:00:00

Hérisson Allier EUR L e C o n c e r t i m p r o m p t u p r é s e n t e : CLASSIC JAZZ.

Yves Charpentier, flûte

Violaine Dufès, haubois

Jean Christophe Murer, clarinette

Pierre Fatus, basson

Antonin Bonnal, cor.

