LES GEANTES Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 56860 Catégories d’évènement: 56860

Morbihan

LES GEANTES Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL, 4 février 2021 17:00, 56860. Jeudi 4 février 2021, 17h00 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-4-fevrier-1611228080 Chanson / Le Duo du Bas Les Géantes : Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires. Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange… Sur son chemin, Duo Du Bas a rencontré 7 géantes. Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie. Chacune leur a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine. Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 5 Ter Rue des Écoles, 56860 Séné 56860 56860 Morbihan jeudi 4 février 2021 – 17h00 à 18h10

Détails Heure : 17:00 - 18:10 Catégories d’évènement: 56860, Morbihan Autres Lieu Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL Adresse 5 Ter Rue des Écoles, 56860 Séné Ville 56860 Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 56860 Departement Morbihan

Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 56860 Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/56860/

LES GEANTES Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 2021-02-04 was last modified: by LES GEANTES Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 4 février 2021 17:00 56860 Rencontres Artistiques et Professionnelles / GRAIN DE SEL 56860

56860 Morbihan