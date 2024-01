Atelier Yin Yoga 567 rue de la gare Bidart, samedi 3 février 2024.

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03 17:30:00

Atelier de 2 heures, animé par Carole Gomand.

Pratique de yin yoga, basée sur la médecine chinoise, nous travaillons en douceur sur les méridiens, en fonction des saisons.

Cette saison (en MTC) vous invite à nous poser, à digérer. Transformation, maturation et bilan.

« Je gère ce que je dis et dis ce que je gère ». Pour mieux continuer sur l’énergie suivante.

Méridien rate pancréas, estomac. Elément terre.

Atelier de 2 heures, animé par Carole Gomand.

Pratique de yin yoga, basée sur la médecine chinoise, nous travaillons en douceur sur les méridiens, en fonction des saisons.

Cette saison (en MTC) vous invite à nous poser, à digérer. Transformation, maturation et bilan.

« Je gère ce que je dis et dis ce que je gère ». Pour mieux continuer sur l’énergie suivante.

Méridien rate pancréas, estomac. Elément terre.

.

567 rue de la gare Dojo du Kirolak

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Bidart