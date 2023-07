Sortie découverte de la nature et de la biodiversité aux étangs de Sauvebonne 5667 Route de Pierrfeu Hyères, 4 mars 2023, Hyères.

Hyères,Var

Labellisés Refuge LPO, la zone humide des Étangs de Sauvebonne abrite une grande diversité d’espèces et d’oiseaux à observer. Un oasis de nature dans la valée de Sauvebonne..

2023-03-04 09:00:00 fin : 2023-03-04 12:00:00. .

5667 Route de Pierrfeu Etangs de Sauvebonne

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Labelled Refuge LPO, the wetland of the Sauvebonne Ponds shelters a great diversity of species and birds to observe. An oasis of nature in the valley of Sauvebonne.

Catalogado como Refugio LPO, el humedal de los Estanques de Sauvebonne alberga una gran diversidad de especies y aves para observar. Un oasis de naturaleza en el valle de Sauvebonne.

Das Feuchtgebiet Étangs de Sauvebonne trägt das LPO-Label « Refuge LPO » und beherbergt eine große Vielfalt an Arten und Vögeln, die es zu beobachten gilt. Eine Naturoase im Tal von Sauvebonne.

