Super karaoké dansant 565 Rue Louis Saint-Just Saint-Maximin, 8 septembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Le restaurant La Pataterie de Saint-Maximin (Oise) organise le vendredi 26 mai un karaoké dansant de 19h30 à minuit avec Mr – DEEJAY – FAB

Réservation au 03 44 72 18 96

restaurant@lapataterie-saint-maximin.com.

565 Rue Louis Saint-Just

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



La Pataterie restaurant in Saint-Maximin (Oise) is organizing a karaoke dance from 7.30pm to midnight on Friday May 26th with Mr – DEEJAY – FAB

Book on 03 44 72 18 96

restaurant@lapataterie-saint-maximin.com

El viernes 26 de mayo, el restaurante La Pataterie de Saint-Maximin (Oise) organiza un baile karaoke de 19.30 a medianoche con Mr – DEEJAY – FAB

Reserva en el 03 44 72 18 96

restaurant@lapataterie-saint-maximin.com

Das Restaurant La Pataterie in Saint-Maximin (Oise) organisiert am Freitag, den 26. Mai von 19.30 Uhr bis Mitternacht ein Tanz-Karaoke mit Mr – DEEJAY – FAB

Reservierung unter 03 44 72 18 96

restaurant@lapataterie-saint-maximin.com

