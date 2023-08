Visite du Jardin des Hasards – Journées Européennes du Patrimoine 565 Rue du Bois Marie Doudeville, 16 septembre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023, le Jardin des Hasards sera visitable. Le jardin des Hasards est niché au coeur du Pays de Caux. Vous apprécierez de déambuler dans un cadre verdoyant et reposant. Vous serez également surpris par le développement des arbres et arbustes (Catalpa, Tulipier, Davidia involucrata)..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

565 Rue du Bois Marie

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



The Jardin des Hasards will be open to visitors during the 2023 European Heritage Days. The Jardin des Hasards is nestled in the heart of the Pays de Caux. You’ll enjoy wandering through a lush, relaxing setting. You’ll also be surprised by the growth of trees and shrubs (Catalpa, Tulipier, Davidia involucrata).

El Jardin des Hasards estará abierto a los visitantes durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2023. El Jardin des Hasards está enclavado en el corazón del Pays de Caux. Le encantará pasear por este entorno verde y relajante. También le sorprenderá el crecimiento de árboles y arbustos (Catalpa, Tulipero, Davidia involucrata).

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2023 kann der Jardin des Hasards besichtigt werden. Der Jardin des Hasards liegt eingebettet im Herzen des Pays de Caux. Sie werden es genießen, durch eine grüne und erholsame Umgebung zu schlendern. Sie werden auch von der Entwicklung der Bäume und Sträucher (Catalpa, Tulpenbaum, Davidia involucrata) überrascht sein.

Mise à jour le 2023-08-23 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville