Les Mains vertes du coeur au Jardin des Hasards 565 Rue du Bois Marie, 24 juin 2023, Doudeville.

Des jardins de particuliers ouvrent leurs portes au profit de la Fondation Charles Nicolle. A cette occasion le Jardin des Hasards sera visitable..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. .

565 Rue du Bois Marie

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Private gardens open their doors for the benefit of the Charles Nicolle Foundation. On this occasion, the Jardin des Hasards will be open to visitors.

Los jardines privados abren sus puertas en beneficio de la Fundación Charles Nicolle. En esta ocasión, el Jardin des Hasards estará abierto a los visitantes.

Gärten von Privatpersonen öffnen ihre Türen zugunsten der Charles Nicolle Stiftung. Bei dieser Gelegenheit kann der Jardin des Hasards (Garten der Zufälle) besichtigt werden.

Mise à jour le 2023-03-22 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville