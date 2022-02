563ème Foire aux Arbres et aux Plantes Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Du 5 au 7 mars, la Foire aux Arbres et aux Plantes de Lisieux revient ! Un rendez-vous incontournable depuis plus de 500 ans, pour trouver les futures plantes qui orneront vos jardins, auprès de nos nombreux exposants ! Cette année, le thème est « Comment jardiner autrement ? ». Compostage, récupération de graines, permaculture, paillage, culture sous abri : ces techniques à la fois ancestrales et modernes n’auront plus de secrets pour vous ! PROGRAMME ——— ### Samedi 5 mars * 9h – 18h : Ouverture de la Foire. * 9h – 17h30 : Jeux en bois par le Comité des Fêtes de Lisieux. * 11h – 17h30 : Déambulation musicale Les Jazzdiniers. ### Dimanche 6 mars * 8h – 18h : Ouverture de la Foire. * 9h – 17h30 : Jeux en bois par le Comité des Fêtes de Lisieux. * 10h30 – 17h : Fanfare The Brass Timber. * 11h – 17h : Déambulation de La Jardinière Poétique. ### Lundi 7 mars * 8h – 18h : Ouverture de la Foire. * 9h – 17h30 : Jeux en bois par le Comité des Fêtes de Lisieux. ### Une petite faim ? Plusieurs stands vous proposeront de quoi vous restaurer : * Confiserie Dubois * Sucré/salé par Carole Cavalière * Frites, sandwichs, crêpes, gaufres par Marie Alice Jouenne. – Événement en partenariat avec France Bleu Normandie RÈGLES SANITAIRES : port du masque conseillé.

Gratuit

