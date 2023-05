Olympiades Camoëlaises 56130 Camoel, 13 mai 2023, Camoel.

Olympiades Camoëlaises Samedi 13 mai, 14h00 56130 Camoel Gratuit: 0

Olympiades Camoëlaises organisé par le CMJ de Camoël

De 8 à 14 ans. Inscription gratuite, sur place à partir de 13h30.

Relais, Béret, Epervier, Chaises musicale et plein d’autres !

56130 Camoel 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 00 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.camoel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/olympiades-camoelaises-camoel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

LOISIRS SPORT