Au rucher de Marches : Stages d’Halloween 561 chemin des Bourboures Marches, 24 octobre 2023, Marches.

Marches,Drôme

La Petite Ferme de Maoliga, Chemin des roseaux, vous ouvres ses portes pour des stages sur le thème d’Halloween pendant les vacances de la Toussaint.



Les stages s’adressent à tous les enfants de 3 à 13 ans..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

561 chemin des Bourboures Au rucher de Marches

Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Petite Ferme de Maoliga, Chemin des roseaux, opens its doors for Halloween-themed workshops during the All Saints’ vacation.



The workshops are open to all children aged 3 to 13.

La Petite Ferme de Maoliga, Chemin des roseaux, le abre sus puertas para cursos temáticos de Halloween durante la festividad de Todos los Santos.



Los cursos están abiertos a todos los niños de 3 a 13 años.

Die Petite Ferme de Maoliga, Chemin des roseaux, öffnet ihre Türen für Praktika zum Thema Halloween während der Allerheiligenferien.



Die Kurse richten sich an alle Kinder zwischen 3 und 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-04 par Valence Romans Tourisme