Grand brasero vigneron 5600 CD 10 Saint-Chamas, 21 octobre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Profitez de l’été indien lors d’un déjeuner dans la cour de la bastide du Domaine de Suriane et vivez une expérience gastronomique originale et gourmande autour d’un brasero géant..

2023-10-21 11:30:00 fin : 2023-10-21 15:00:00. .

5600 CD 10 SCEA DU DOMAINE DE SURIANE

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Make the most of the Indian summer with lunch in the courtyard of the Domaine de Suriane bastide, and enjoy an original gourmet experience around a giant brazier.

Aproveche al máximo el verano indio con un almuerzo en el patio de la casa de campo Domaine de Suriane, y disfrute de una original experiencia gastronómica en torno a un brasero gigante.

Genießen Sie den Indian Summer bei einem Mittagessen im Hof der Bastide der Domaine de Suriane und erleben Sie ein originelles gastronomisches Erlebnis mit Gaumenfreuden rund um einen riesigen Feuerkorb.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de Saint Chamas