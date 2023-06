Voyage Sonore ou Concert Zen 560 route des oubérous Lus-la-Croix-Haute, 6 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Voyage sonore ou Concert Zen. Assis ou allongé ,Venez vous relaxer en écoutant une musique improvisée avec des instruments pour la plupart inconnus. Un véritable voyage sonore… Laissez-vous bercer, rêver et vous reposer….

2023-07-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-06 19:30:00. EUR.

560 route des oubérous Grange

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sound Journey or Zen Concert. Sitting or lying down, come and relax while listening to improvised music with mostly unknown instruments. A real sound journey… Let yourself be lulled, dream and rest…

Viaje sonoro o concierto zen. Sentado o tumbado, venga a relajarse escuchando música improvisada interpretada con instrumentos en su mayoría desconocidos. Un auténtico viaje sonoro… Déjese arrullar, sueñe y descanse…

Klangreise oder Zen-Konzert. Sitzen oder liegen Sie, entspannen Sie sich und lauschen Sie einer improvisierten Musik mit größtenteils unbekannten Instrumenten. Eine echte Klangreise… Lassen Sie sich wiegen, träumen und erholen…

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays Diois