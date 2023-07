Yoga au château avec Laura Mérit – « Un été à Thieuley » saison 4 560 Route de Grimard La Sauve, 5 juillet 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Cette séance de yoga (par Laura Mérit) se tient au Château Thieuley. Elle est suivie d’une séance de dégustation. Cet événement est organisé dans le cadre d’ « Un été à Thieuley » saison 4..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

560 Route de Grimard Château Thieuley

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This yoga session (by Laura Mérit) takes place at Château Thieuley. It is followed by a wine-tasting session. This event is part of « Un été à Thieuley » season 4.

Esta sesión de yoga (a cargo de Laura Mérit) tiene lugar en el Château Thieuley. A continuación, habrá una degustación de vinos. Este evento se organiza en el marco de la 4ª temporada de « Un été à Thieuley ».

Diese Yogastunde (von Laura Mérit) findet auf Château Thieuley statt. Im Anschluss daran findet eine Weinprobe statt. Diese Veranstaltung findet im Rahmen von « Ein Sommer in Thieuley » Staffel 4 statt.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers