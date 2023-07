Un jeudi soir dans les vignes – « Un été à Thieuley » saison 4 560 Route de Grimard La Sauve, 29 juin 2023, La Sauve.

La Sauve,Gironde

Visite du Château Thieuley suivie d’une dégustation et d’un repas fait maison avec les légumes du potager et 3 verres de vin. Organisé dans le cadre d’ « Un été à Thieuley » saison 4..

2023-06-29 fin : 2023-06-29 . EUR.

560 Route de Grimard Château Thieuley

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit Château Thieuley followed by a tasting and a home-cooked meal with vegetables from the garden and 3 glasses of wine. Organized as part of « Un été à Thieuley » season 4.

Visita del Château Thieuley seguida de una degustación y una comida casera con verduras de la huerta y 3 copas de vino. Organizado en el marco de la 4ª temporada de « Un été à Thieuley ».

Besuch des Château Thieuley mit anschließender Verkostung und einem hausgemachten Essen mit Gemüse aus dem Gemüsegarten und 3 Gläsern Wein. Organisiert im Rahmen von « Un été à Thieuley » Saison 4.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers