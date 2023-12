La Belle et la Bête 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Marseille 11e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Château de la Buzine vous invite à découvrir sa nouvelle création théâtrale : « La Belle et la Bête ». Comédie musicale familiale, rendez-vous samedi 16 décembre & dimanche 17 décembre.. Enfants

2023-12-16 fin : 2023-12-17

56 Traverse De la Buzine La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Château de la Buzine invites you to discover its new theatrical creation: « Beauty and the Beast ». A musical comedy for the whole family, on Saturday December 16 & Sunday December 17.

El Castillo de la Buzine le invita a descubrir su nueva creación teatral: « La Bella y la Bestia ». Una comedia musical para toda la familia el sábado 16 de diciembre y el domingo 17 de diciembre.

Das Château de la Buzine lädt Sie ein, seine neue Theaterkreation zu entdecken: « La Belle et la Bête » (Die Schöne und das Biest). Familienmusical, Treffpunkt Samstag, 16. Dezember & Sonntag, 17. Dezember.

