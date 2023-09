Exposition : Travaux des élèves en Calligraphie 56, rue Paul Vaillant-Couturier Montluçon, 25 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Les travaux des élèves en calligraphie de l’Atelier Marie Thivrier seront exposés dans nos locaux.

Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de cette exposition, le jeudi 28 septembre 2023 à partir de 18h30, venez nombreux..

2023-09-25 14:00:00 fin : 2023-10-09 17:30:00. .

56, rue Paul Vaillant-Couturier Atelier MARIE THIVRIER

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The work of calligraphy students at Atelier Marie Thivrier will be on show at our premises.

We are delighted to invite you to the opening of this exhibition on Thursday, September 28, 2023, from 6:30 pm.

Los trabajos de los alumnos de caligrafía del Atelier Marie Thivrier se expondrán en nuestros locales.

Nos complace invitarle a la inauguración de esta exposición el jueves 28 de septiembre de 2023 a las 18:30.

Die Arbeiten der Kalligraphieschülerinnen und -schüler des Ateliers Marie Thivrier werden in unseren Räumlichkeiten ausgestellt.

Wir freuen uns, Sie zur Vernissage dieser Ausstellung am Donnerstag, den 28. September 2023 ab 18:30 Uhr einzuladen, kommen Sie zahlreich.

