Exposition : Yves Masson 56 rue Paul Vaillant Couturier, 3 avril 2023, Montluçon.

L’atelier est heureux de recevoir sur ses cimaises les œuvres étonnantes de Yves Masson..

2023-04-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:30:00. .

56 rue Paul Vaillant Couturier L’atelier

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The workshop is happy to receive on its walls the amazing works of Yves Masson.

El estudio se complace en acoger en sus paredes las asombrosas obras de Yves Masson.

Das Atelier freut sich, die erstaunlichen Werke von Yves Masson auf seinen Zimelien begrüßen zu dürfen.

