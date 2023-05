Vachement dépaysant ! 56 Rue Paul Doumer, 10 juin 2023, Harfleur.

Harfleur,Seine-Maritime

Partez à la rencontre d’agriculteurs passionnés et engagés.

Le week-end des 10 et 11 juin 2023, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnel.les passionné.es et engagé.es en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer le producteur près de chez vous, de visiter sa ferme, de découvrir ses produits et de lui poser des questions.

Après la visite de la ferme et les dégustations, plusieurs agriculteurs ont souhaité élargir les animations. En fonction des lieux, les visiteurs pourront s’émerveiller devant une pièce de théâtre, danser sur un air de musique, ou participer aux animations des associations partenaires. De quoi faire vagabonder l’esprit loin de chez soi, tout en restant les pieds sur terre…

–> La Petite Surface

La Petite Surface est une ferme maraichère labellisée agriculture biologique à Harfleur où Justine et Marc travaillent avec tout leur corps et leur coeur pour proposer des légumes frais et de qualité. Ils s’inscrivent dans une démarche agro-écologique dans un respect du vivant. Le goût de leurs produits est également très important pour eux, c’est pourquoi, ils privilégient les variétés anciennes et locales.

Ouverture le samedi de 14h à 19h30 :

– 14h, 15h et 16h : visites de la ferme,

– Bar à goûter « maison »,

– Marché des initiatives locales,

– 17h : Spectacle « Oignon » par la compagnie Le Ventre :

Seule en scène. Une femme, claquettes aux pieds et harnachée d’une multitude d’Oignon (ce sont ses compagnons de route depuis l’enfance), raconte son insomnie. S’endormir, c’est accepter de ne penser à rien, de faire le vide ou pire… d’y tomber !

Durée : 1h10 – Tout public, conseillé à partir de 11 ans – Prix libre.

L’entrée de la ferme est gratuite..

2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 19:30:00. .

56 Rue Paul Doumer

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Meet passionate, committed farmers.

On the weekend of June 10 and 11, 2023, you’re invited to visit farmers from the Réseau des CIVAM normands. For two days, these passionate professionals committed to sustainable agriculture will take the time to share their profession with you. This is your chance to meet the farmer near you, visit his farm, discover his products and ask him questions.

After the farm tour and tastings, a number of farmers have decided to extend their range of activities. Depending on the location, visitors can marvel at a play, dance to a musical tune, or take part in activities organized by partner associations. The perfect way to take your mind away from home, while keeping your feet firmly planted on the ground…

–> La Petite Surface

La Petite Surface is a certified organic vegetable farm in Harfleur, where Justine and Marc work with all their heart and soul to produce fresh, high-quality vegetables. They follow an agro-ecological approach that respects the living world. The taste of their produce is also very important to them, which is why they favor old-fashioned, local varieties.

Open on Saturdays from 2pm to 7:30pm:

– 2pm, 3pm and 4pm: tours of the farm,

– Home-made snack bar,

– Market of local initiatives,

– 5pm: « Oignon » show by Le Ventre company:

Alone on stage. A woman, tap-dancing and harnessed to a multitude of Onions (they’ve been her constant companions since childhood), recounts her insomnia. Falling asleep means accepting to think of nothing, to empty one?s mind, or worse… to fall into it!

Running time: 1h10 – Suitable for all audiences, recommended for ages 11 and up – Free admission.

Admission to the farm is free.

Conozca a agricultores apasionados y comprometidos.

El fin de semana del 10 y 11 de junio de 2023, le invitamos a visitar a los agricultores de la red CIVAM de Normandía. Durante dos días, estos profesionales apasionados y comprometidos con la agricultura sostenible compartirán con usted su trabajo. Esta es su oportunidad de conocer al agricultor más cercano, visitar su explotación, descubrir sus productos y hacerle preguntas.

Tras la visita a la granja y las degustaciones, varios agricultores han decidido ampliar la oferta de actos. Según el lugar, los visitantes podrán maravillarse con una obra de teatro, bailar al son de una melodía o participar en las actividades de las asociaciones asociadas. Es una forma estupenda de evadirse sin dejar de tener los pies en la tierra…

–> La Petite Surface

La Petite Surface es un huerto ecológico situado en Harfleur, donde Justine y Marc se entregan en cuerpo y alma a la producción de hortalizas frescas y de calidad. Siguen un enfoque agroecológico que respeta el mundo vivo. El sabor de sus productos también es muy importante para ellos, por lo que favorecen las variedades antiguas y locales.

Abierto los sábados de 14.00 a 19.30 h:

– 14h, 15h y 16h: visita de la granja,

– Merienda casera,

– Mercado de iniciativas locales,

– 17 h: espectáculo « Oignon » de la compañía Le Ventre:

Sola en el escenario. Una mujer, bailando claqué y enjaezada a una multitud de Cebollas (son sus compañeras constantes desde la infancia), relata su insomnio. Dormirse significa aceptar no pensar en nada, vaciar la mente, o peor aún… ¡dormirse!

Duración: 1 hora 10 minutos – Apto para todos los públicos a partir de 11 años – Entrada gratuita.

La entrada a la granja es gratuita.

Lernen Sie leidenschaftliche und engagierte Landwirte kennen.

Am Wochenende des 10. und 11. Juni 2023 werden Sie von Landwirten des CIVAM-Netzwerks der Normandie erwartet. Zwei Tage lang nehmen sich diese leidenschaftlichen und der nachhaltigen Landwirtschaft verpflichteten Fachleute die Zeit, Sie an ihrem Beruf teilhaben zu lassen. Sie haben die Gelegenheit, den Landwirt in Ihrer Nähe zu treffen, seinen Hof zu besuchen, seine Produkte zu entdecken und ihm Fragen zu stellen.

Nach der Besichtigung des Bauernhofs und den Verkostungen möchten mehrere Landwirte die Animationen erweitern. Je nach Ort können die Besucher über ein Theaterstück staunen, zu Musik tanzen oder an den Veranstaltungen der Partnervereine teilnehmen. So können Sie Ihre Gedanken weit weg von zu Hause schweifen lassen, ohne dabei auf dem Boden zu bleiben…

–> La Petite Surface (Die kleine Fläche)

La Petite Surface ist eine Gemüsefarm mit dem Gütesiegel für biologische Landwirtschaft in Harfleur, wo Justine und Marc mit Leib und Seele arbeiten, um frisches und qualitativ hochwertiges Gemüse anzubieten. Sie verfolgen einen agrarökologischen Ansatz mit Respekt vor dem Leben. Der Geschmack ihrer Produkte ist ihnen ebenfalls sehr wichtig, weshalb sie alte und lokale Sorten bevorzugen.

Samstags von 14:00 bis 19:30 Uhr geöffnet:

– 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr: Besichtigung des Bauernhofs,

– Bar mit « hausgemachten » Snacks,

– Markt der lokalen Initiativen,

– 17 Uhr: Theaterstück « Oignon » von der Compagnie Le Ventre :

Allein auf der Bühne. Eine Frau, mit Steppschuhen an den Füßen und einer Vielzahl von Zwiebeln (diese sind seit ihrer Kindheit ihre ständigen Begleiter), erzählt von ihrer Schlaflosigkeit. Einschlafen bedeutet, an nichts zu denken, eine Leere zu schaffen oder, schlimmer noch, hineinzufallen!

Dauer: 1h10 – Für alle Altersgruppen, empfohlen ab 11 Jahren – Freier Preis.

Der Eintritt zum Bauernhof ist kostenlos.

