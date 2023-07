COURS DE PEINTURE PAYSANNE ALSACIENNE 56 rue François Claudel La Bresse, 12 juillet 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Cours de peinture paysanne pour adultes ou enfants (à partir de 8 ans). Réalisation d’une planchette. Sur réservation. Possibilité de report du cours le jeudi, selon affluence.. Tout public

Vendredi 09:30:00 fin : . EUR.

56 rue François Claudel Atelier Décopassion

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Peasant painting classes for adults or children (from 8 years old). Creation of a planchette. Reservations required. Class may be postponed to Thursday, depending on attendance.

Clases de pintura para adultos o niños (a partir de 8 años). Creación de una plancheta. Reserva obligatoria. La clase puede aplazarse al jueves, en función de la asistencia.

Kurs in Bauernmalerei für Erwachsene oder Kinder (ab 8 Jahren). Herstellung eines Brettchens. Nach vorheriger Anmeldung. Möglichkeit, den Kurs je nach Andrang auf den Donnerstag zu verlegen.

