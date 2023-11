Marché de Noël des résidents du Florilège 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel, 2 décembre 2023, Ferel.

Marché de Noël des résidents du Florilège Samedi 2 décembre, 11h00 56 rue du Gobun 56130 Ferel Public

Troisième édition du marché de Noël organisé par les résidents du Florilège.

Au programme : tombola, cadeaux faits main, gourmandises, maquillage pour les enfants, et restauration sur place (cakes salés, crêpes, gaufres) !

Tombola de Noël : tablette Lenovo à gagner et autres lots.

56 rue du Gobun 56130 Ferel
Téléphone : 02 99 90 01 06
Email : info@ferel.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

