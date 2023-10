Marché de Noël des résidents du Florilège 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel Catégories d’Évènement: Ferel

Loire-Atlantique Marché de Noël des résidents du Florilège 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel, 2 décembre 2023, Ferel. Marché de Noël des résidents du Florilège Samedi 2 décembre, 11h00 56 rue du Gobun 56130 Ferel Public Troisième édition du marché de Noël organisé par les résidents du Florilège.

Au programme : tombola, cadeaux faits main, gourmandises, maquillage pour les enfants, et restauration sur place ! 56 rue du Gobun 56130 Ferel 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 01 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-des-residents-du-florilege-ferel.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 Y|FMABRE0560013632|MARCHEDENOEL02122023 Détails Catégories d’Évènement: Ferel, Loire-Atlantique Autres Lieu 56 rue du Gobun 56130 Ferel Adresse 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ville Ferel Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel latitude longitude 47.48134;-2.33646

56 rue du Gobun 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferel/