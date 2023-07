« On marche sous l’eau » Balade Poétique 56 Rue du Général de Gaulle Capbreton, 9 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

BALADE POÉTIQUE AVEC SOLEЇMA ARABI

Devenez explorateurs des failles et des eaux, le long du Boudigau, le temps d’une marche, comme une danse… Guidés par l’artiste Soleïma Arabi, vous plongerez « sous l’eau » lors d’une balade poétique.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 11/07 17h : inscriptions@capbre.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 19:30:00. EUR.

56 Rue du Général de Gaulle Maison de l’Oralité et de Patrimoine

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



POETIC WALK WITH SOLE?MA ARABI

Become explorers of the faults and waters along the Boudigau, for the time of a walk, like a dance? Guided by artist Soleïma Arabi, you’ll dive « underwater » for a poetic stroll.

Registration required until 11/07 5pm: inscriptions@capbre

PASEO POÉTICO CON SOLE?MA ARABI

Conviértanse en exploradores de las fallas y las aguas a lo largo del Boudigau, por el tiempo de un paseo, como una danza? Guiados por la artista Soleïma Arabi, se sumergirán « bajo el agua » en un paseo poético.

Hay que inscribirse antes del 11/07 a las 17h: inscriptions@capbre

POETISCHER SPAZIERGANG MIT SOLE?MA ARABI

Werden Sie zum Erforscher von Verwerfungen und Wasser, entlang des Boudigau, für die Dauer eines Spaziergangs, wie ein Tanz? Unter der Leitung der Künstlerin Soleïma Arabi tauchen Sie bei einem poetischen Spaziergang « unter Wasser ».

Anmeldungen sind bis zum 11.07. um 17 Uhr erforderlich: inscriptions@capbre

Mise à jour le 2023-06-21 par OTI LAS