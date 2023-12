Soirée du nouvel an 56, rue du chemin vert Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 Le Dan Karaoké vous propose une soirée Chic & Choc Buffet :

– Punch maison et ses amuse-bouche

– Souris de cerf sauce cognac fine champagne

-Purée de marron

-Fromage et petits bonnets de noël

-Fruits rouges

-Rocher gourmand caramel praliné 1 coupe offerte pour les douze coups de minuit !

Soupe à l’oignon à l’aube…et récompense de la plus belle tenue !!.

56, rue du chemin vert Dan Karaoké

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

