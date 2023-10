Vide-greniers 56, Rue du Chemin Vert Vic-en-Bigorre, 12 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Venez chiner divers articles !

Petit déjeuner et repas du midi sur place

3€ le Mètre Linéaire.

Emplacements en Extérieur.

2023-11-12 07:30:00 fin : 2023-11-12 . EUR.

56, Rue du Chemin Vert VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come bargain hunting!

Breakfast and lunch on site

3? per linear meter.

Outdoor pitches

¡Venga y regatee por una gran variedad de artículos!

Desayuno y comida in situ

3? por metro lineal

Parcelas exteriores

Kommen Sie und stöbern Sie nach verschiedenen Artikeln!

Frühstück und Mittagessen vor Ort

3? pro laufendem Meter.

Stellplätze im Freien

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65