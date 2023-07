Cet évènement est passé PLEIN JEUX EN FAMILLE 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique PLEIN JEUX EN FAMILLE 56 Rue des Maîtres Ancenis-Saint-Géréon, 17 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Slackline, grands jeux en bois, jeux d’orientation… Gratuit, tout public..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 17:30:00. .

56 Rue des Maîtres Complexe du Gotha

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Slackline, large wooden games, orienteering games… Free for all. Slackline, grandes juegos de madera, juegos de orientación… Gratis para todos. Slackline, große Holzspiele, Orientierungsspiele… Kostenlos, für alle Altersgruppen. Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire

