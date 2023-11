Les vendredis ciné à la médiathèque – Cycle « espionnage » 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 8 décembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez assister à la 100ème projection des vendredis ciné autour d’un apéritif..

2023-12-08

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Join us for the 100th screening of Ciné Fridays over an aperitif.

Venga a disfrutar de la proyección número 100 de los Viernes con un aperitivo.

Sehen Sie sich die 100. Vorführung der Freitagsfilme bei einem Aperitif an.

