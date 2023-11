Le petit déjeuner des parents 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 25 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Un cercle de discussion sur tous les sujets de parentalité, tout en confiance et échanges ! Questions, besoin d’écoute et de partage, les parents ont souvent, malgré des situations différentes, des problématiques qui les réunissent autour de leurs enfants..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



A discussion circle on all aspects of parenthood, based on trust and exchange! Questions, the need to listen and share: despite their different situations, parents often have issues that unite them around their children.

Un círculo de debate sobre todos los aspectos de la paternidad, basado en la confianza y el intercambio Preguntas, necesidad de escuchar y compartir: a pesar de sus diferentes situaciones, los padres suelen compartir los mismos problemas cuando se trata de sus hijos.

Ein Gesprächskreis zu allen Themen der Elternschaft, ganz im Vertrauen und Austausch! Fragen, das Bedürfnis zuzuhören und sich auszutauschen: Eltern haben oft trotz unterschiedlicher Situationen Probleme, die sie rund um ihre Kinder vereinen.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT MONTARGIS