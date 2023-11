Les rencontres zéro déchet 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 25 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Rencontrez Edwige, du collectif Ecolo soi-même, fabriquera devant vous des produits ménagers écolos !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Meet Edwige, from the Ecolo soi-même collective, who will make eco-friendly household products for you!

Conozca a Edwige, del colectivo Ecolo soi-même, que elaborará para usted productos ecológicos para el hogar

Treffen Sie Edwige vom Kollektiv Ecolo soi-même, die vor Ihren Augen umweltfreundliche Haushaltsprodukte herstellen wird!

Mise à jour le 2023-11-02 par OT MONTARGIS