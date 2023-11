Le mois du doc : Roland Gori, une époque sans esprit 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 21 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Le mois du doc avec la projection du film « Roland Gori, une époque sans esprit »..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 22:00:00. .

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Le mois du doc with a screening of the film « Roland Gori, une époque sans esprit ».

Mes del documental con la proyección de la película « Roland Gori, une époque sans esprit ».

Der Monat des Dokuments mit der Vorführung des Films « Roland Gori, eine Epoche ohne Geist ».

