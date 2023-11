Ciné-mômes : L’aventure en duo 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 18 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Duos tendres ou duos de choc, ce cycle de longs-métrages propose de partir à l’aventure ; où l’entraide et la complicité seront indispensables pour toucher au but..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:30:00. .

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



This cycle of feature-length films invites you to set off on an adventure, where mutual aid and complicity will be essential if you are to reach your goal.

Este ciclo de largometrajes le invita a lanzarse a la aventura, donde la ayuda mutua y la complicidad son imprescindibles para alcanzar la meta.

In dieser Reihe von Spielfilmen geht es darum, sich auf ein Abenteuer zu begeben, bei dem gegenseitige Hilfe und Komplizenschaft unerlässlich sind, um ans Ziel zu gelangen.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT MONTARGIS