Atelier dessin : les sorciers 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 2 novembre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Venez dessiner des sorciers avec William Roger, auteur du livre « Geek Art Générations »..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 12:00:00. .

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and draw wizards with William Roger, author of the book « Geek Art Generations ».

Ven a dibujar magos con William Roger, autor del libro « Geek Art Générations ».

Zeichnen Sie mit William Roger, dem Autor des Buches « Geek Art Generations », Zauberer.

