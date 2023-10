Les rencontres DYS 56 Rue des Droits de l’Homme Amilly, 20 octobre 2023, Amilly.

Amilly,Loiret

Au sein du réseau Agorame, octobre est le mois des rencontres autour des questions DYS et l’occasion de rencontrer des professionnels à même de vous accompagner et de vous aiguiller, que vous soyez parents de DYS ou vous-même concernés..

56 Rue des Droits de l’Homme

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Within the Agorame network, October is the month for meetings on DYS issues, and an opportunity to meet professionals who can support and guide you, whether you’re a parent with DYS or concerned yourself.

Dentro de la red Agorame, octubre es el mes de las reuniones sobre temas de DYS y una oportunidad para conocer a profesionales que pueden apoyarte y orientarte, tanto si eres padre de afectados por DYS como si eres tú mismo el afectado.

Innerhalb des Agorame-Netzwerks ist der Oktober der Monat der Treffen rund um das Thema DYS und die Gelegenheit, Fachleute zu treffen, die Sie begleiten und beraten können, egal ob Sie Eltern von DYS sind oder selbst betroffen sind.

