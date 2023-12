humour : Sten et Chardon 56 Rue des Augustins Bayonne, 11 avril 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

Les artistes de variété sont notre patrimoine culturel. Et pourtant les connaissez-vous si bien ?

Dick Rivers comprenait-il l’anglais ? Brassens est-il vraiment mort et Ferrat repassé ?

Carlos était-il chanteur d’Oasis ? Et Goldman…Sax ?

Avec la rigueur scientifique qui les caractérise et à travers des démonstrationsthéoriques ou musicales, les enquêteurs d’élite de la SACEM Mikael Sten et David Chardon font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’humanité : la variété.

Un spectacle à voir avant qu’il ne soit interdit !.

56 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne