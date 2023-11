MARCHÉ DE NOËL DE L’OUTIL EN MAIN 56 rue de Rouen Saumur, 2 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’association l’Outil en main de Saumur organise son marché de Noël. Au programme : visite des ateliers, cadeaux originaux confectionnés par les gens de métier, vente de crêpes, gâteaux, vin chaud, jus de fruits, café… Ambiance festive assurée !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

56 rue de Rouen

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Outil en main association in Saumur organizes its Christmas market. On the program: visits to workshops, original gifts made by craftspeople, sale of crêpes, cakes, mulled wine, fruit juice, coffee… A festive atmosphere guaranteed!

La asociación Outil en main de Saumur celebra su mercado de Navidad. En el programa: visitas a talleres, regalos originales elaborados por artesanos, venta de crepes, pasteles, vino caliente, zumo de frutas, café… Ambiente festivo garantizado

Der Verein l’Outil en main de Saumur organisiert seinen Weihnachtsmarkt. Auf dem Programm stehen: Besichtigung der Werkstätten, originelle Geschenke, die von den Handwerkern hergestellt wurden, Verkauf von Crêpes, Kuchen, Glühwein, Fruchtsaft, Kaffee… Festliche Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire