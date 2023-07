Journées européennes du Patrimoine au Musée Archéa 56 rue de Paris Louvres, 16 septembre 2023, Louvres.

Louvres,Val-d’Oise

Deux journées d’animations éclectiques les 16 et 17 septembre : visites, spectacles, escape game !.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

56 rue de Paris Archéa – Musée archéologique

Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France



Two days of eclectic activities on September 16 and 17: tours, shows, escape game!

Dos días de eventos eclécticos los días 16 y 17 de septiembre, con visitas guiadas, espectáculos y un juego de escape

Zwei Tage mit eklektischen Animationen am 16. und 17. September: Besichtigungen, Shows, Escape Game!

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Grand Roissy