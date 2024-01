SAMSKARA en concert à l’Horloge 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont, samedi 20 janvier 2024.

Tracy-le-Mont Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:45:00

Le reggae s’invite à l’Horloge pour la nouvelle année 2024 !

SAMSKARA en concert :

Né dans la banlieue nord de Paris, le groupe SAMSKARA n’a qu’un but : vous emmener avec lui dans un voyage plein de vibes, mixant Ska, Rock, un groove porté par une atmosphère DUB, à leur fil rouge : le Reggae-Roots. Ajoutez à cela des riffs de cuivres façon péplum, tantôt balkaniques, tantôt orientaux, une guitare skank et disto, un flow et des lyrics bien sentis par un mc « M-Syla » bouillonnant et vous obtenez un univers riche et original qui ne demande qu’à être partager !

En 2012, Samskara était à l’affiche aux côtés de grands noms du genre tels Israel

Vibration & The Roots Radics, Pierpoljak… De 2013 à 2018 avec The Gladiators,

Lutan Fyah, Jah Mason, Skarra Mucci, Danakil, Protoje & The Indiggnation, Tryo,

Mo’Kalamity, Perfect Giddimani et aussi Emji, Inna Modja, Sly Johnson, Rocé…

C’est sur scène qu’il faut voir SAMSKARA, tant son énergie est communicative !

➡️ Pré-vente des tickets (6€ au lieu de 10€ sur place) ici : https://www.helloasso.com/…/traces…/evenements/samskara

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France



