Atelier d’initiation au feutre de laine et marché de Noël 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont Catégories d’Évènement: Oise

Tracy-le-Mont Atelier d’initiation au feutre de laine et marché de Noël 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont, 20 décembre 2023 10:00, Tracy-le-Mont. Tracy-le-Mont,Oise fabrication de boule de Noël.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. 10 .

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France



christmas bauble making adornos navideños herstellung einer Weihnachtskugel Mise à jour le 2023-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Oise, Tracy-le-Mont Autres Code postal 60170 Lieu 56 Rue de Nervaise Adresse 56 Rue de Nervaise Ville Tracy-le-Mont Departement Oise Lieu Ville 56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont Latitude 49.48235 Longitude 2.99547 latitude longitude 49.48235;2.99547

56 Rue de Nervaise Tracy-le-Mont Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tracy-le-mont/