VISITE GUIDEE DE SAINT PONS DE MAUCHIENS 56 Rue de la Garenne Saint-Pons-de-Mauchiens, 31 août 2023, Saint-Pons-de-Mauchiens.

Saint-Pons-de-Mauchiens,Hérault

Ce petit village juché sur un piton rocheux est représentatif de l’urbanisme languedocien de l’an mil. L’habitat s’est développé autour de l’ancien château et de sa chapelle, il conserve de nombreux éléments représentatifs de l’architecture du Midi. Sous la conduite d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce remarquable patrimoine..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

56 Rue de la Garenne

Saint-Pons-de-Mauchiens 34230 Hérault Occitanie



This small village perched on a rocky outcrop is representative of the Languedoc urbanism of the year 1000. The habitat developed around the old castle and its chapel, it preserves many elements representative of the architecture of the South.

Este pequeño pueblo encaramado en un peñasco rocoso es representativo del urbanismo languedociano del año 1000. El asentamiento se desarrolló en torno al antiguo castillo y su capilla, y conserva numerosos elementos representativos de la arquitectura del Midi. De la mano de un guía, descubra este notable patrimonio.

Dieses kleine, auf einem Felsvorsprung gelegene Dorf ist repräsentativ für den Städtebau im Languedoc um das Jahr 1000. Die Siedlung entwickelte sich um das alte Schloss und seine Kapelle herum und weist zahlreiche repräsentative Elemente der südfranzösischen Architektur auf. Entdecken Sie unter der Leitung eines Fremdenführers dieses bemerkenswerte Kulturerbe.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE