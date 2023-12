Les Mardis de la Cinémathèque : Les femmes sur le banc de touche 56 Rue d’Aiguillon Brest Catégories d’Évènement: Brest

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 20:00:00

fin : 2024-06-11 22:00:00 . Un montage d’extraits de films de la Cinémathèque de Bretagne (de 1930 à 1980, 90 min).

La Cinémathèque de Bretagne célèbre les jeux olympiques et questionne les pratiques sportives professionnelles et amateures en Bretagne.

Rares sont les femmes pratiquant le sport dans les archives filmées conservées à la Cinémathèque de Bretagne. Cette invisibilité témoigne d’une époque où elles n’étaient pas libres de jouer au foot, pratiquer la natation ou autres sports de combat. Rencontre avec Sandy Montañola, enseignante-chercheuse sur le sport, le genre et les médias. En partenariat avec les archives départementales du Finistère et Bretagne Culture Diversité dans le cadre des JO 2024. .

56 Rue d’Aiguillon LA PAM

Brest 29200 Finistère Bretagne

