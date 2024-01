Projection : Les Lumières – Documentaire de Valérie Simonet 56 Rue d’Aiguillon Brest, mercredi 24 janvier 2024.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 19:30:00

fin : 2024-01-24 21:30:00

Comment repenser les manières d’apprendre et de transmettre le savoir ? Des enseignants de l’Université d’Aix-Marseille y ont répondu en créant de toutes pièces une licence unique en son genre : la licence Sciences et Humanités. Née d’une lutte contre la réforme de 2009 de l’enseignement supérieur, cette formation expérimentale est une utopie qui aurait vu le jour. Pendant trois ans, au sortir du Bac, les étudiants vont aborder le savoir par le croisement des disciplines. Ils découvriront ainsi toutes les facettes de la couleur, par exemple, grâce au dialogue orchestré entre la chimie, la sociologie et les lettres modernes. En suivant quatre d’entre eux, de la première à la troisième année, le film décortique cette mécanique subtile qui n’est pas donnée d’emblée. Pour certains, cet exercice complexe de la pensée débouchera sur une métamorphose. En regardant à la loupe cette expérimentation, Les Lumières propose une réflexion sur une possible autre voie dans l’éducation, grâce à la transdisciplinarité.

Informations pratiques :

Durée 2h.

Sur inscription.

56 Rue d’Aiguillon LA PAM

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole