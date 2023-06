B’N’Bicyclette – L’atelier de Bruno 56 Rue Charles de Gaulle Crépy-en-Valois, 28 juin 2023, Crépy-en-Valois.

Crépy-en-Valois,Oise

Bruno vous accueille dans son atelier de réparation et entretien, vente de vélos neufs et occasion, « coin causette », balades accompagnées, location de vélos électriques..

à ; fin : . 25 EUR.

56 Rue Charles de Gaulle

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France



Bruno welcomes you in his workshop of repair and maintenance, sale of new and second-hand bicycles, « chat corner », accompanied rides, rental of electric bikes.

Bruno te recibe en su taller para reparaciones y mantenimiento, venta de bicicletas nuevas y de segunda mano, « rincón de charla », paseos acompañados, alquiler de bicicletas eléctricas.

Bruno empfängt Sie in seiner Werkstatt für Reparatur und Wartung, Verkauf von neuen und gebrauchten Fahrrädern, « Plauderecke », begleitete Ausflüge, Verleih von Elektrofahrrädern.

Mise à jour le 2023-06-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois